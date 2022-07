Adryelson no BID da CBF com a camisa do Botafogo - Reprodução

Publicado 21/07/2022 19:55

Rio - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) se antecipou e "anunciou" a contratação do zagueiro Adryelson como novo reforço do Botafogo. O jogador apareceu no Boletim Informativo Diário (BID), vestindo a camisa do Glorioso. Com isto, Adryelson já está a disposição do técnico Luís Castro, mesmo sem ter sido anunciado oficialmente pelo clube.

O defensor, inclusive, já realizou os exames médicos necessários, e está pronto para realizar seus primeiros treinos. Como rescindiu seu contrato com o Sport, Adryelson chegou gratuitamente ao Botafogo, e assinou até 2025.

No entanto, o jogador ainda não está apto para estrear pelo seu novo clube. Isto porque, Adryelson não aparece no BID como jogador do Botafogo. A única mudança foi na sua foto, que antes era com a camisa do Sport, e agora passa a ser com o uniforme do Glorioso. Caso Luís Castro queira contar com o zagueiro no duelo com o Athletico-PR, neste sábado (23), a diretoria terá que correr para regularizar o defensor até às 18h de sexta (22).