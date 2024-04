Botafogo encara o Junior Barranquilla pela 1ª rodada da fase de grupos - Divulgação/Junior Barranquilla

Publicado 03/04/2024 07:30

Rio - Após superar a fase preliminar, o Botafogo estreia na fase de grupos da Libertadores e dá um novo passo em busca do sonho de conquistar a América pela primeira vez. O Alvinegro mede forças com o Junior Barranquilla, da Colômbia, nesta quarta-feira (3), ás 19h (de Brasília), no Nilton Santos, pela primeira rodada da competição.

O Junior Barranquilla é velho conhecido dos brasileiros. Em 2022, foi semifinalista da Libertadores após eliminar o Fluminense nas quartas de final, impedido uma semifinal completamente brasileira. O momento, no entanto, é diferente. Embora seja um dos dois atuais campeões do Campeonato Colombiano, o time não começou bem neste temporada.

Atualmente, o Junior Barranquilla é o sexto colocado do Apertura do Campeonato Colombiano. A campanha reflete a irregularidade do time dentro de campo. Em 14 jogos, são sete vitórias, três empates e quatro derrotas, com 19 gols marcados e 13 sofridos (quase um gol sofrido por jogo). Ao DIA, a jornalista Paula Fresneda, editora da Revista Poder, ressaltou que, apesar dos problemas defensivos, é necessário ter atenção com o ataque.

"É uma equipe defensivamente complicada. São organizados, mas em alguns momentos, principalmente na zaga, deixam espaços que os adversários podem aproveitar. Estatisticamente é uma das equipes menos efetivas. Mas é uma equipe de transições rápidas e forte no contra-ataque, que possui uma das maiores folhas salariais do país e que fez o investimento adequado para a Libertadores", disse.

O ataque do Junior Barranquilla chama a atenção e conta com nomes conhecidos do futebol sul-americano. O artilheiro da equipe é o centroavante Carlos Bacca, com seis gols. O jogador já teve passagens pela seleção colombiana e pelo futebol europeu. Outro nome de destaque é o ponta direita Yimmi Chará, autor de quatro gols no ano.

Somente a dupla Bacca e Chará somam participação em 11 dos 19 gols do Junior Barranquilla no Apertura do Campeonato Colombiano. Além dos atacantes, o goleiro uruguaio Santiago Mele, de 26 anos, é um dos destaques do time. O arqueiro, inclusive, foi convocado pelo técnico Bielsa para defender o Uruguai na última Data Fifa.