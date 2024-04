Lucas Perri em ação durante jogo do Lyon - Foto: Divulgação/X @OL

Lucas Perri em ação durante jogo do LyonFoto: Divulgação/X @OL

Publicado 03/04/2024 14:25

Rio - O Botafogo pode ser acionado pelo São Paulo na Fifa por conta da venda do goleiro Lucas Perri ao Lyon-FRA, no fim do ano passado. No entendimento do clube paulista, a negociação acabou "subvalorizando" o jogador. A informação foi dada inicialmente pelo "UOL".

Perri foi vendido ao Lyon, clube que também pertence à holding de John Textor, por 10 milhões de euros (R$ 54 milhões). O clube do Morumbi tem direito a 18,3% desse valor, ou seja, cerca de R$ 9,8 milhões, mas ainda não recebeu a quantia.

O Glorioso deve R$ 3,7 milhões aos paulistas pela contratação do volante, em abril de 2022. Na última segunda-feira (1), o São Paulo já abriu um processo contra o Botafogo por uma negociação envolvendo outro jogador: Tchê Tchê.