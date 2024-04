Artur Jorge é o novo treinador do Botafogo - Divulgação / Braga

Publicado 03/04/2024 07:50

Rio - O Botafogo, enfim, tem um novo técnico. Na manhã desta quarta-feira (3), o Braga, de Portugal, confirmou a saída de Artur Jorge para o Glorioso, que pagará uma multa de 2 milhões de euros (cerca de R$ 10,9 milhões) pela liberação imediata do treinador.

Artur Jorge assinará contrato com o Botafogo pelas próximas duas temporadas. O novo comandante alvinegro esteve no Estádio Groupama, na última terça (2), ao lado de John Textor, para acompanhar o jogo entre Lyon e Valenciennes, pela Copa da França.

O planejamento do Botafogo é que Artur chegue ao Rio já nesta quarta. Ele deve seguir direto para o Nilton Santos, onde acompanhará a estreia do time na Libertadores, contra o Junior Barranquilla, da Colômbia, às 19h.

Artur estava no comando do Braga desde 2022, após passar por diversas categorias de base do clube. Ele deixou o time na quarta colocação no Campeonato Português, com 56 pontos. Neste ano, disputou a Liga dos Campeões e ficou em terceiro no grupo do Real Madrid. Na Liga Europa, foi eliminado pelo Qarabag na primeira fase mata-mata.

Veja a nota do Braga:

"A SC BRAGA – FUTEBOL, S.A.D., confirma a transferência do treinador principal ARTUR JORGE TORRES GOMES ARAÚJO AMORIM para o S.A.F. BOTAFOGO mediante a contrapartida garantida de 2 milhões de euros.



A transferência do treinador não implica para a SC BRAGA – FUTEBOL, S.A.D. encargos com serviços de intermediação.



O novo treinador principal da equipa da SC BRAGA – FUTEBOL, S.A.D. e a respetiva equipa técnica serão anunciados oportunamente."