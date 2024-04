Carlos Bacca é o principal nome da equipe do Junior Barranquilla - Divulgação / Junior Barranquilla

Carlos Bacca é o principal nome da equipe do Junior BarranquillaDivulgação / Junior Barranquilla

Publicado 03/04/2024 08:30 | Atualizado 03/04/2024 10:59

Rio - O Botafogo estreará na fase de grupos da Libertadores nesta quarta-feira (3), no Estádio Nilton Santos, contra o Junior Barranquilla, da Colômbia. Atual campeão do Torneio Finalización do país, o clube é um dos mais tradicionais do seu país e conta com inúmeros jogadores conhecidos pelos brasileiros e pelos apreciadores do futebol de todo o mundo.



O principal nome da equipe é o experiente atacante Carlos Bacca. O colombiano, que disputou as Copas do Mundo de 2014, no Brasil, e 2018, na Rússia, é o artilheiro do Junior Barranquilla na temporada, marca que também atingiu em 2023, quando marcou 20 gols em 48 partidas. O jogador de 37 anos tem uma passagem de sucesso no futebol europeu, sendo tricampeão da Liga Europa vestindo as camisas do Sevilla e do Villarreal, além de ter sido uma vez vencedor da Supercopa da Itália com a camisa do Milan.



Além de Bacca, o Junior Barranquilla também conta com jogadores conhecidos pelos brasileiros. O atacante Yimmi Chará esteve presente no time do Junior Barranquilla que enfrentou o Flamengo na Copa Sul-Americana de 2017, além de ter defendido o Atlético-MG nos dois anos seguintes.

Outros jogadores conhecidos pelos torcedores do Brasil são o volante Victor Cantillo, que defendeu o Corinthians entre 2020 e 2023, o experiente meia Vladimir Hernández, que teve uma passagem apagada pelo Santos em 2017, e o jovem zagueiro Brayan Ceballos, que atuou no Fortaleza entre 2022 e 2023.



O primeiro jogo entre Botafogo e Junior Barranquilla pela Libertadores acontecerá às 19h (horário de Brasília) da próxima quarta-feira (3), no Estádio Nilton Santos. Já o segundo acontece na última rodada da fase de grupos, no dia 28 de maio, no mesmo horário, no Estádio Metropolitano de Barranquilla.

* Matéria do estagiário João Cupello sob a supervisão de Pedro Logato