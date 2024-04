No Braga, Artur Jorge teve 63,7% de aproveitamento na temporada 2023/24 - Divulgação / Braga

No Braga, Artur Jorge teve 63,7% de aproveitamento na temporada 2023/24Divulgação / Braga

Publicado 03/04/2024 14:15

O presidente do Braga, António Salvador, criticou a postura do técnico Artur Jorge na negociação com o Botafogo . O clube português, inclusive, já oficializou a ida do comandante para o Alvinegro nesta quarta-feira (3) . Em entrevista coletiva, o dirigente desaprovou a forma que o treinador agiu durante as tratativas e reforçou que não sabia do encontro com John Textor, dono da SAF do time carioca, na última segunda-feira.

"Apesar de estranhar a recorrência com que, a partir de determinado momento, o treinador se começou a referir à sua saída, devo reconhecer que foi com enorme surpresa que soube, por via indireta e sem qualquer solicitação, que, na segunda-feira passada, o treinador Artur Jorge se encontrou em um jantar, em Matosinhos, com o empresário John Textor, tendo chegado a um princípio de acordo para a sua transferência imediata", declarou.

"Não querendo alongar-me em detalhes, devo apenas dizer que se tornou claro para mim e para todos, no seio do elenco e da estrutura, que a posição de liderança que um treinador deve assumir num clube desta dimensão e desta responsabilidade se encontrava irremediavelmente comprometida, ameaçando o sucesso da temporada em curso e a visão a médio e longo prazo que sempre nos orientou", disse.

António Salvador também ressaltou que Artur Jorge negociou com o Botafogo de maneira unilateral: "Ele assinou um contrato à revelia do clube e criou todas as condições para não continuar. Enquanto presidente, restou-me defender ao máximo os interesses do clube".

Nesta quarta-feira, o Botafogo fará a última partida sob o comando do interino Fabio Matias. O Alvinegro enfrenta o Junior Barranquilla, às 19h (de Brasília), no Nilton Santos, pelo primeiro jogo da fase de grupos da Libertadores.