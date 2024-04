John Textor - Vitor Silva/Botafogo

John TextorVitor Silva/Botafogo

Publicado 03/04/2024 18:02

Rio - De volta ao Rio de Janeiro após acertar com o novo treinador do Botafogo, Artur Jorge, o empresário norte-americano John Textor compareceu à Cidade da Polícia, no Jacarezinho, Zona Norte do Rio, na tarde desta quarta-feira, para prestar depoimento após fazer acusações sobre manipulações de partidas do Brasileirão de 2023. As informações foram dadas em primeira mão pelo "O Globo" e confirmadas pelo Jornal O Dia.

Textor compareceu ao local por iniciativa própria e foi acompanhado por advogados. Na parte da noite, o norte-americano estará no Nilton Santos para assistir a estreia do Botafogo na fase de grupos da Libertadores. O Alvinegro vai enfrentar o Junior Barranquilla, da Colômbia.



John Textor foi denunciado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) nesta quarta-feira. O administrador do futebol do Botafogo será julgado por não apresentar provas das acusações de corrupção que fez sobre o futebol brasileiro nas últimas semanas O caso será julgado pela Primeira Comissão Disciplinar no dia 15 deste mês, às 13 horas.



Desde o início de março, Textor vem fazendo declarações sobre um suposto caso de manipulação de resultados no futebol nacional. O americano afirmou que o Palmeiras, atual campeão brasileiro, vem sendo beneficiado pela arbitragem nas duas últimas edições do Brasileirão.



A Procuradoria do STJD, então, pediu a abertura de inquérito para apurar as denúncias. O pedido foi acolhido pelo presidente do STJD, José Perdiz de Jesus, que determinou que Textor juntasse as supostas provas no prazo de três dias. De acordo com o tribunal, o americano se manifestou, mas não apresentou provas.



O STJD, então, estipulou novo prazo para Textor apresentar as provas. Novamente, segundo o tribunal, o prazo não foi cumprido. Diante da ausência das provas, a Procuradoria decidiu denunciar o americano em dois artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD).

O artigo 220-A (inciso I) se refere à "deixar de colaborar com os órgãos da Justiça Desportiva e com as demais autoridades desportivas na apuração de irregularidades ou infrações disciplinares". E o artigo 223 fala sobre "deixar de cumprir ou retardar o cumprimento de decisão, resolução, transação disciplinar desportiva ou determinação da Justiça Desportiva". Cada artigo prevê pena de multa de R$ 100 a R$ 100 mil.

Além disso, Palmeiras, São Paulo e Fortaleza, clubes citados por John Textor, como envolvidos no esquema de manipulação dos resultados podem entrar com ações na Justiça criminal contra o norte-americano.