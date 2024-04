Wilson Seneme é o presidente da Comissão da Arbitragem da CBF - Foto: Norberto Duarte/AFP

Rio - O presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, Wilson Seneme, não escondeu a felicidade com a convocação de árbitros brasileiros para os Jogos Olímpicos de Paris . Em entrevista ao site da entidade, ele deu destaque ao número de indicados e também ressaltou a confiança da Fifa no trabalho que tem sido feito.

"As palavras são orgulho e felicidade pelo trabalho que a gente tem feito. Em 2022, já foram sete árbitros convocados para o Mundial do Catar e, nos Jogos Olímpicos, ter novamente sete árbitros convocados, sendo o país com mais indicações, nos deixa muito felizes", disse Seneme.

"Demonstra que a FIFA confia no trabalho que está sendo realizado. Isso estabelece uma linha de parâmetro que a arbitragem brasileira é confiável e nos estimula a seguir nessa linha de trabalho e melhorar sempre. Há coisas a melhorar? Óbvio que há, não estamos falando aqui da arbitragem perfeita, mas nos deixa muito felizes para seguir no caminho que a gente entende que é o correto", completou.





O Brasil será representado por sete profissionais: dois árbitros (Ramon Abatti Abel e a Edina Alves); quatro assistentes (Neuza Inês Back, Guilherme Dias Camilo, Rafael Alves e Fabrini Bevilaqua); e uma árbitra de vídeo (Daiane Muniz).

As Olimpíadas de Paris acontecerão entre os dias 26 de julho e 11 de agosto. Em campo, o Brasil será representado apenas pelas mulheres, já que o futebol masculino não conquistou a vaga.

As brasileiras estão no Grupo C, junto com a atual campeã mundial Espanha e com o Japão, e aguardam para saber se enfrentarão Nigéria ou África do Sul na estreia da competição.