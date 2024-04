Edina Alves - Divulgação

Publicado 03/04/2024 14:58

França - A Fifa anunciou, na manhã desta quarta-feira (3), o quadro de arbitragem para o futebol nas Olimpíadas de Paris. Entre os escolhidos, estão dois árbitros brasileiros: o catarinense Ramon Abatti Abel e a paranaense Edina Alves, que atua na federação paulista.

Os dois profissionais têm se destacado na arbitragem nos últimos anos, tanto no cenário nacional quanto internacional. Edina esteve nas duas últimas edições da Copa do Mundo Feminina e ultrapassou Carlos Simon como árbitra brasileira com mais jogos em Mundiais, somando oito partidas apitadas. Já Ramon foi escolhido para atuar no jogo entre Al-Hilal e Al-Ettifaq, em agosto, pelo Campeonato Saudita.

Além deles, o Brasil também será representado no quadro de arbitragem por cinco assistentes: Rafael Alves, do Rio Grande do Sul, Neuza Inês Back, de Santa Catarina, Fabrini Bevilaqua, de São Paulo, Guilherme Dias Camilo, de Minas Gerais, além da paulista Daiane Muniz, que trabalhará no VAR.

As Olimpíadas de Paris acontecerão entre os dias 26 de julho e 11 de agosto. Em campo, o Brasil será representado apenas pelas mulheres, já que o futebol masculino não conquistou a vaga. As brasileiras estão no Grupo C, junto com a atual campeã mundial Espanha e com o Japão, e aguardam para saber se enfrentarão Nigéria ou África do Sul na estreia da competição.