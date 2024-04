Maximiliano Olivera, ao centro, ensanguentado após ser atingido no rosto - Marcelo Manera / AFP

Publicado 04/04/2024 23:02 | Atualizado 04/04/2024 23:03

Argentina - O pós-jogo da vitória do Rosario Central sobre o Peñarol por 1 a 0 Estádio Gigante de Arroyito, nesta quinta-feira, 3, pela Libertadores, foi marcado por um caso de violência. O lateral-esquerdo Maximiliano Olivera foi atingido por um objeto que veio da torcida do Rosario e ficou com o rosto coberto de sangue. O atleta precisou ser levado ao hospital.

O caso de violência aconteceu no momento em que os jogadores do Peñarol foram saudar seus torcedores. Maximiliano acabou atingido por torcedores do Rosario, ficou muito irritado e precisou ser contido e acalmado pelos próprios companheiros. Os relatos são de que o objeto em questão era uma pedra. Confira no vídeo abaixo:

ESCANDALOSO FINAL EN ROSARIO



Una vez que finalizó el encuentro, Maxi Olivera recibió un piedrazo por parte de la hinchada de Central que lo dejó sangrando. pic.twitter.com/tGn1HAxtLs — El Gráfico (@elgraficoweb) April 5, 2024

"Fomos cumprimentar a torcida (do Peñarol). Depois disso a torcida do Central ficou nervosa e se complicou um pouco. Machucou um jogador", disse Lucas Hernández, do Peñarol, na entrevista pós-jogo.