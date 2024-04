Jefferson Savarino - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 03/04/2024 19:20

Rio - Com contrato até o fim de 2025, o volante Marlon Freitas, de 28 anos, que defende o Botafogo está na mira do Vasco. A negociação é muito difícil porque o Alvinegro deseja manter o atleta. No entanto, a disputa entre os dois rivais, que tem o futebol administrado por SAFs, por jogadores não é novidade.

O primeiro atleta a ser alvo dos dois clubes já na era das SAFs foi Pedro Raul. Vice-artilheiro do Brasileiro de 2022, o atacante havia atuado pelo Goiás, mas pertencia ao Kashiwa Reysol, do Japão. O Botafogo, que já havia contado com o jogador em 2020, mostrou interesse, mas o Vasco acabou levando a melhor. Pedro Raul chegou em 2023 a São Januário, mas decepcionou, indo para o futebol mexicano. Atualmente, o atacante defende o Corinthians.



Neste ano, os dois clubes disputaram a contratação de Jefferson Savarino, de 27 anos. O venezuelano atuou pelo Atlético-MG na temporada de 2021, conquistando o Mineiro, a Copa do Brasil e o Brasileiro. Desta vez, o Botafogo se saiu vencedor e fechou com o atacante que defendia o Real Salt Lake, dos Estados Unidos.



O último jogador disputado pelos rivais ainda não se apresentou ao seu novo clube. O volante Allan, de 33 anos, que foi revelado pelo Vasco, tem contrato com o Al-Wahda, dos Emirados Árabes Unidos, até junho. O Cruz-Maltino e o Botafogo demonstraram interesse. O Alvinegro levou a melhor e Allan assinou um pré-contrato. Ele é aguardado no Glorioso a partir do segundo semestre.