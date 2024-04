Kyllian Mbappé - AFP

Publicado 03/04/2024 14:00 | Atualizado 03/04/2024 14:00

Espanha - Cada vez mais próximo do Real Madrid, Kylian Mbappé, de 25 anos, tem contato com o auxílio de alguns compatriotas para "limpar a sua barra" na chegada ao clube espanhol. De acordo com informações do portal "UOL", os franceses do elenco têm tranquilizado os demais jogadores em relação aos frequentes "ataques de estrelismo" que o atacante tem.

Mbappé terá três companheiros de seleção: Eduardo Camavinga, Ferland Mendy e Aurelién Tchouamen. Em relação aos brasileiros, Camavinga teria conversado com Vini Jr e Rodrygo afirmando que no vestiário o craque francês é uma boa companhia. O ex-jogador do Flamengo teria se convencido e aguarda a chegada de Mbappé que será bem recebido pelo grupo do clube espanhol.



No último fim de semana, o atacante viveu mais um momento controverso no PSG. Após ser substituído pelo treinador Luis Enrique, no clássico contra o Olympique de Marselha, Mbappé não escondeu sua insatisfação e não ficou no banco. Não foi a primeira vez que isso aconteceu recentemente no clube.



Com contrato até junho, o atacante não deverá permanecer em Paris. Mbappé ainda não deixou explícita sua decisão, porém, deverá anunciar o acordo com o Real Madrid, após o fim da participação do clube francês na Liga dos Campeões.