Ao sofrer racismo, o goleiro Cheikh Sarr foi tirar satisfação com o torcedor na arquibancada - Reprodução de vídeo

Ao sofrer racismo, o goleiro Cheikh Sarr foi tirar satisfação com o torcedor na arquibancadaReprodução de vídeo

Publicado 03/04/2024 13:30

Espanha - O goleiro senegalês Cheikh Sarr, do Rayo Majadahonda, da terceira divisão espanhola, foi suspenso por dois jogos após brigar com torcedores que cantavam gritos racistas, no duelo com o Sestao River, no último fim de semana. Depois da confusão, o arqueiro foi expulso e os jogadores se recusaram a voltar ao campo.

Além da punição ao atleta, o Rayo Majadahonda foi declarado derrotado por 3 a 0 por "atitude antidesportiva". O clube ainda pagará 3 mil euros (R$ 16,4 mil) de multa. O Sestao, dono da casa na ocasião, recebeu multa de seis mil euros (R$ 32,8 mil) e ficará com portões fechados nos dois próximos confrontos.

O time mandante foi acusado de não cumprir o protocolo em ocorrências deste tipo. Já o goleiro, foi punido por não comunicar ao juiz os insultos dos quais foi alvo e reagir de maneira "fora dos canais legais específicos".



As acusações do Sestao de que o arqueiro agiu de forma violenta, com a intenção de agredir o árbitro, foram rejeitadas pela justiça desportiva espanhola. Também não foram aceitos como provas os vídeos fornecidos pelo Rayo Majadahonda, que ofereciam "apenas imagens parciais e, portanto, tendenciosas" do caso.