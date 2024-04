Flamengo pode conquistar título Carioca pela primeira vez desde 2021 - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 05/04/2024 19:20

Rio - Com o título do Campeonato Carioca praticamente encaminhado , a torcida do Flamengo esgotou todos os ingressos para o segundo jogo da final do estadual, contra o Nova Iguaçu, que acontecerá neste domingo (7). Foram 55.600 bilhetes comercializados, restando apenas entradas para os torcedores do clube da Baixada. Incluindo camarotes, a expectativa de público é de 65 mil pessoas.

Já o Nova Iguaçu tem uma missão duríssima pela frente. A Laranja Mecânica da Baixada, além de desbancar uma das equipes mais fortes do Brasil, precisa vencer o jogo por quatro gols de diferença para sagrar-se campeão no tempo regulamentar. Assim, seria o primeiro time do estadual a marcar mais de uma vez no Fla.



Flamengo e Nova Iguaçu se enfrentam pelo segundo jogo do Campeonato Carioca, neste domingo (7), às 17h, no Maracanã.