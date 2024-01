Mario Jorge, técnico do sub-20, comandará time do Flamengo em duas rodadas do Carioca - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 12/01/2024 11:44

Flamengo definiu 12 jogadores que disputam a Copa São Paulo de Futebol Júnior para que retornem ao Rio, assim como o técnico Mário Jorge. Apesar de, o Rubro-negro conta com eles para a disputa de duas partidas do Campeonato Carioca.

Nomes como o meia Lorran e o atacante Werton, destaques na equipe sub-20, estão entre o grupo que iniciará a preparação para jogar as segunda e quarta rodadas do Estadual. Nesses duelos, contra Nova Iguaçu e Portuguesa-RJ (o jogo contra o Volta Redonda foi adiado), o elenco principal estará nos Estados Unidos.



O Flamengo estreia no Carioca com força máxima, contra o Audax, na quarta-feira (17), em Manaus. No dia seguinte, seguirá viagem para a segunda parte da pré-temporada na Flórida, onde disputará dois amistosos, contra Philadelphia Union e Orlando City.



Neste período fora do Brasil, Mário Jorge, com o apoio de mais cinco membros da comissão técnica sub-20, comandará a equipe alternativa, que também contará com outros jovens que já fazem parte do elenco principal, como Gabriel Noga, Daniel Cabral, e Thiaguinho.

Já o time sub-20 da Copinha passou a integrar outros seis jogadores ao elenco, que ficará sob responsabilidade do auxiliar Raphael Bahia, com Eduardo Zuma, técnico do Sub-17, o auxiliando.





Veja os jovens do Flamengo que retornam ao Rio



Goleiros: Dyogo Alves e Caio Barone;

Laterais: Daniel Sales, Lucyan e Zé Welinton;

Zagueiro: Diegão;

Volantes: Rayan Lucas e Caio Garcia;

Meia-atacante: Lorran;

Atacantes: Petterson, Werton e Pedro Estevam.



Quem foi incluído no time que disputa a Copinha



Goleiro: João Vitor Cangane;

Lateral esquerda: Germano;

Volantes: João Victor Alves e Menegatti;

Atacante Felipe Lima.