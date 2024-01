Santos deixará o Flamengo e será jogador do Fortaleza até o fim de 2026 - Marcelo Cortes / Flamengo

Santos deixará o Flamengo e será jogador do Fortaleza até o fim de 2026Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 11/01/2024 21:32

Rio - O Flamengo chegou a um acordo conseguiu manter Santos até o fim de janeiro. Desta forma, o goleiro ficará à disposição nas partidas contra Nova Iguaçu e Portuguesa, nos dias 21 e 27, pelo Campeonato Carioca, e irá se apresentar ao Fortaleza logo em seguida.

O salário do mês de janeiro será pago pelo Flamengo. As partes irão rescindir o vínculo após os dois compromissos pelas segunda e quarta rodadas da competição. Santos, de 33 anos, assinará com o Leão do Pici em definitivo até o fim de 2026. As informações são do site "ge".

Nos dois jogos o Flamengo será comandado por Mário Jorge, que retorna após a classificação do sub-20 na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O plantel deve ser formado majoritariamente por atletas da base, com Santos integrando para fazer sua despedida do clube.

Na estreia, na próxima quarta-feira (17), contra o Audax, em Manaus, o Flamengo será comandado pelo técnico Tite, que utilizará o elenco principal. Depois do primeiro compromisso oficial da temporada, o grupo seguirá para o calendário nos Estados Unidos entre 18 e 30 de janeiro.