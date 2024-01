Flamengo venceu o Audax-SP e se classificou na Copinha com 100% de aproveitamento - Divulgação/Flamengo

Publicado 11/01/2024 19:45

Rio - O Flamengo garantiu o 100% de aproveitamento na fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Os Garotos do Ninho venceram o Audax-SP por 2 a 0, nesta quinta-feira (11), em Osasco, pela terceira rodada. Werton e Welinton marcaram os gols da vitória rubro-negra.

O primeiro tempo foi equilibrado, mas o Flamengo foi mais perigoso. O Rubro-Negro criou as melhores chances e abriu o placar aos 33 minutos com Werton. O jovem, que está de saída por empréstimo até junho de 2025 para o Santa Clara, de Portugal, se emocionou após marcar em boa jogada individual.

Na etapa final, o Flamengo seguiu melhor e conseguiu ampliar o placar com Welinton. Em jogada de Petterson, a bola sobrou para o jogador que surpreendeu o goleiro do Audax-SP e deu números finais ao jogo.

Com a vitória, o Flamengo assegurou o primeiro lugar do grupo 19 com nove pontos e garantiu o 100% de aproveitamento. Os Garotos do Ninho enfrentam o Náutico, no sábado (13), em horário e local a definir. O segundo lugar ficou com o São José-RS, que enfrentará o XV de Piracicaba, no mesmo dia.