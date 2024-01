Mais uma vez, Gabigol marcou o gol do título do Flamengo na Libertadores - Rodrigo Buendia / AFP

Publicado 11/01/2024 19:59

Rio - Um dos maiores ídolos da história do Flamengo, Gabigol completou cinco anos de clube nesta quinta-feira (11). Para comemorar a data, o Rubro-Negro postou um texto em suas redes sociais exaltando a importância de seu camisa 10, que assinou seu primeiro contrato com a equipe em 11 de janeiro de 2019.

"Nascido pra eternidade. Nascido pra essas cores...Gabriel Barbosa, Gabi... gol. Há exatos cinco anos, nossos destinos se entrelaçavam. O encontro perfeito no momento perfeito", diz um trecho da publicação.

— Flamengo (@Flamengo) January 11, 2024 Veja o texto na íntegra:

Mais cedo, Gabigol também fez uma postagem para comemorar a data. Ele relembrou as conquistas marcantes com a camisa rubro-negra nos últimos anos.

Em cinco anos de Flamengo, Gabigol entrou para a história do clube ao marcar os gols que deram os títulos das Libertadores de 2019 e 2022 ao clube. Além disso, também conquistou dois Campeonatos Brasileiros, uma Copa do Brasil, uma Supercopa do Brasil, uma Recopa e três Campeonatos Cariocas.