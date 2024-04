TITE - FLAMENGO - REPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

TITE - FLAMENGOREPRODUÇÃO DO INSTAGRAM

Publicado 06/04/2024 12:54

Rio - O Flamengo deve usar a escalação considerada titular por Tite no segundo jogo da final do Campeonato Carioca, contra o Nova Iguaçu, neste domingo (7), no Maracanã. Segundo o "ge", a tendência é que o time seja o mesmo da primeira partida da decisão.

Para o jogo decisivo, o treinador contará com as voltas de Ayrton Lucas, Léo Pereira, Luiz Araújo e De la Cruz. Os três primeiros foram poupados no empate em 1 a 1 com o Millionarios, na última terça (2), na Colômbia, pela estreia na Libertadores, enquanto o uruguaio foi desfalque de última hora por uma virose.

Com isso, Tite deve mandar o time a campo com Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, De la Cruz e Arrascaeta; Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro.

Após vencer o primeiro jogo por 3 a 0, o Flamengo pode perder por até dois de gols de diferença que garantirá seu 38º título carioca.