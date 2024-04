Léo Ortiz em treinamento pelo Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Léo Ortiz em treinamento pelo FlamengoMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 06/04/2024 11:25

Rio - Um mês após chegar ao Flamengo, o zagueiro Léo Ortiz ainda vive a expectativa de estrear pelo clube. Protagonista da maior novela da última janela de transferências, o camisa 3 ainda não recebeu oportunidades de entrar em campo, apesar do alto investimento feito pelo Rubro-Negro em sua contratação.

Quando chegou ao Flamengo, Léo Ortiz estava em atividade pelo Bragantino. Por isso, a expectativa era que ele não demorasse para ser utilizado por Tite. No entanto, o treinador optou por esperar para lançar o zagueiro.

A opção do treinador tem como justificativa o ótimo momento da zaga rubro-negra. Jogando com o time principal, o clube carioca tomou apenas um gol em 2024, que foi marcado pelo Millonarios no empate em 1 a 1, na última terça-feira (2), no El Campín, na estreia da Libertadores.

Contra os colombianos, inclusive, Ortiz poderia ter entrado em campo, já que Léo Pereira foi poupado. Porém, Tite optou pela escalação de David Luiz ao lado de Fabrício Bruno.

Após uma longa negociação que durou meses com o Red Bull Bragantino pelo defensor, o Flamengo acertou o pagamento de 7 milhões de euros (cerca de R$ 37,7 milhões) em quatro parcelas pelos próximos dois anos. Além disso, há a possibilidade de pagar mais 1,5 milhão de euros (R$ 8 milhões) em bonificação.

Agora, Léo Ortiz sonha com uma oportunidade no segundo jogo da final do Campeonato Carioca, contra o Nova Iguaçu, neste domingo (6), no Maracanã. Há chances de Tite poupar alguns titulares, já que ele mesmo relatou que a equipe sofreu contra o Millonarios por questões físicas. O Rubro-Negro venceu o primeiro jogo por 3 a 0 e tem enorme vantagem para conquistar seu 38º título.