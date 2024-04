Nicolás Lacarmón foi demitido do cargo de treinador do Cruzeiro - Gustavo Aleixo / Cruzeiro

Nicolás Lacarmón foi demitido do cargo de treinador do CruzeiroGustavo Aleixo / Cruzeiro

Publicado 08/04/2024 14:43 | Atualizado 08/04/2024 14:44

Belo Horizonte - Adversário do Botafogo na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro anunciou na tarde desta segunda-feira (8) a demissão do treinador Nicolás Lacarmón. O argentino não resistiu à derrota por virada para o Atlético-MG, por 3 a 1, na final do Campeonato Mineiro no último domingo (7) e deixa o cargo após quatro meses.

"O Cruzeiro comunica que decidiu pela descontinuidade de Nicolás Larcamón no comando técnico da equipe. Além do treinador, deixam o clube os auxiliares técnicos Javier Berges e Damian Ayude, o analista de desempenho Miguelangel Leopardi e o preparador físico Juan Cruz Monaco. Agradecemos por todo o comprometimento no dia a dia do Cruzeiro e desejamos sucesso na sequência da trajetória dos profissionais", informou o Cruzeiro, por meio de comunicado oficial.

Lacarmón deixa o Cruzeiro com sete vitórias, quatro empates e três derrotas. Além do vice do Campeonato Mineiro, o argentino também não conseguiu classificar a Raposa para a segunda fase da Copa do Brasil, sendo eliminado para o Sousa, da Paraíba.

Cruzeiro e Botafogo se enfrentarão no próximo domingo (14), às 17h, no Mineirão. A partida também marcará a estreia de Artur Jorge no comando do Alvinegro em partidas de competições nacionais.