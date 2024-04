Goleiro Fabrício se destacou pelo Nova Iguaçu e assinou com o Internacional - Divulgação/NIFC

Publicado 08/04/2024 12:00 | Atualizado 08/04/2024 12:01

Rio - Um dos destaques da campanha brilhante no Campeonato Carioca do vice-campeão Nova Iguaçu, Fabrício destacou a dificuldade de enfrentar o Flamengo na grande final e como o placar do jogo de ida atrapalhou nos planos da equipe comandada por Carlos Vitor. O goleiro exaltou o trabalho do Orgulho da Baixada no início da temporada e comemorou o espaço na Série A do Brasileirão, agora vestindo a camisa do Internacional.

"Agradeço a todos que torceram por nós. Sabíamos que seria muito difícil. Perdemos o título no primeiro jogo (derrota por 3 a 0), mas foi contra uma grande equipe. Mesmo que tivéssemos feito o melhor igual todo o campeonato, seria difícil. É uma potência. Ficamos felizes de, mesmo nesse último jogo, não termos abandonado a nossa forma de jogar. Acho que isso também fez o pessoal torcer por nós. Procuramos jogar, não fomos só um time reativo, que joga por uma bola. Fico feliz pelo o que foi construído", disse, após a decisão com o Flamengo.

Fabrício chamou atenção do Colorado no duelo entre as equipes na segunda fase da Copa do Brasil. Na ocasião, mesmo com a vitória dos gaúchos por 2 a 0 no Mané Garrincha, em Brasília, o goleiro de 38 anos fez grandes defesas e evitou o que seria uma goleada na capital federal.

"Quando a gente consegue coisas coletivas, o individual também vai aparecer. Fico feliz por, agora, vestir a camisa do Internacional. Já vou partir para um novo ciclo. Muito feliz com o que foi construído e pela história que vai ser construída daqui em diante."