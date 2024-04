Bruno Henrique marcou o gol do Flamengo na vitória sobre o Nova Iguaçu - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Bruno Henrique marcou o gol do Flamengo na vitória sobre o Nova IguaçuReginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 08/04/2024 09:00

Rio - Bruno Henrique viveu uma tarde mágica ao marcar o gol do título carioca do Flamengo sobre o Nova Iguaçu, no último domingo (7), no Maracanã. Ainda no gramado, o ídolo rubro-negro falou sobre a emoção de ter entrado no jogo após ter seu nome pedido pela torcida e destacou sua identificação com o clube.

"Quando a Nação pediu a minha entrada, já fiquei ansioso. Só estava esperando por esse momento. Sabia que a oportunidade chegaria. No meu primeiro toque na bola, já consegui fazer um belíssimo gol. Muito feliz por essa conquista e por mais um título. É meu quarto carioca com essa camisa. Enquanto eu estiver aqui, vou dar o meu melhor para conquistar títulos e ficar marcado na história do Flamengo", disse Bruno Henrique.

"Minha identificação com a torcida e o clube é muito grande. Fico muito feliz. Quando saí de casa, minha família falou 'vai com fé porque hoje você vai fazer um gol'. Estou muito feliz. É continuar trabalhando e que seja só o primeiro do ano", completou.

Apesar de ter figurado entre os reservas nestes primeiros meses de 2024, Bruno Henrique destacou a importância do técnico Tite para que o Flamengo conseguisse uma campanha sólida no Carioca.

“É um treinador que abraça todo mundo. De jogadores a funcionários. Tem um carinho muito grande com todo mundo que trabalha no CT. É um cara que a gente tem muito respeito, que já esteve na seleção brasileira e sabe trabalhar com grandes nomes. Respeitamos muito a decisão dele de escolher os 11 (titulares) e estamos sempre prontos para fazer nosso melhor”, ressaltou.

"Nosso primeiro objetivo era conquistar o Carioca. O Tite é um cara que vive o hoje e não passa nada na frente. Agora, vamos focar na Libertadores. Temos que vencer na quarta-feira. Começamos o ano ganhando um título e isso eleva a moral do elenco para até dezembro conquistarmos os campeonatos que queremos", finalizou o camisa 27.

O Flamengo sacramentou seu 38º título carioca com a vitória por 1 a 0 sobre o Nova Iguaçu. O Rubro-Negro levantou a taça de maneira invicta, em uma campanha com 11 vitórias e quatro empates, 29 gols marcados e apenas um sofrido, em jogo com time alternativo.