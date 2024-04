Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, falou sobre a situação de Gabigol - Lucas Felbinger/O Dia

Publicado 08/04/2024 07:00 | Atualizado 08/04/2024 08:46

"Precisamos aguardar o resultado do Tribunal da Suíça. Estamos pleiteando o efeito suspensivo na punição. Temos expectativas positivas, mas isso está nas mãos deles que vão julgar. Ficamos torcendo pela decisão favorável e que Gabi possa se reintegrar”, disse Landim.

Sobre a renovação com o ídolo rubro-negro, que tem contrato apenas até dezembro, o presidente evitou se aprofundar no assunto.

“Impossível definir qualquer coisa em relação à renovação. Não sabemos como será a punição. Se for suspenso vai ter que ter novo julgamento, que pode acontecer tudo. Estamos convicto que o direito dele é bom e estamos confiantes na punição ser revertida”, completou.

Sem poder ir ao Maracanã para celebrar o título com os companheiros por conta da punição, Gabigol recebeu uma medalha de presente do Flamengo . A iniciativa partiu de Landim.

“Essa medalha que foi entregue para o Gabigol foi ideia minha. É um grande jogador e ídolo. Está passando por um momento difícil e nada mais justo do que essa homenagem, procuramos saber em que local ele estava e mandamos ir alguém lá adiantar um medalha e conseguimos fazer a tempo, mesmo que de forma virtual, ele participou”, finalizou.

Caso Gabigol

Gabigol é acusado de dificultar a realização de um exame antidoping surpresa no dia 8 de abril de 2023, no Ninho do Urubu. Segundo os agentes, ele se mostrou contrariado desde a chegada da equipe antidopagem ao local, por volta de 8h40.



Os responsáveis pelo exame alegam que Gabigol não se dirigiu a eles antes do treino do Flamengo e os ignorou também após a atividade, indo direto almoçar. Eles também afirmam que foram tratados com desrespeito pelo camisa 10, que se irritou em vários momentos.



À exceção de Gabigol, os outros atletas do Flamengo fizeram o exame antes do treino das 10h, o que é recomendável. Além disso, o atacante cometeu outras irregularidades, como ter ido ao banheiro na hora do exame sem a presença de um dos fiscais, além de ter entregue o pote sem a tampa.



Na defesa do jogador, enviada ao Tribunal no dia 28 de janeiro, o Flamengo anexou imagens de câmeras de segurança do Ninho para reforçar a versão do atleta, que nega qualquer tentativa de fraude ao exame antidoping. Um dos pontos alegados pelos advogados é que o atacante realizou exame de sangue, que é considerado mais efetivo.



O Flamengo ainda alega que a decisão de Gabigol só realizar o exame depois do treino foi por orientação do departamento médico, porque ele já fazia atividade física no momento em que os agentes chegaram para realizar o exame, o que inviabilizaria a coleta de urina.