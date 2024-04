Gerson esteve no Maracanã para prestigiar título do Flamengo - Lucas Felbinger/O Dia

Gerson esteve no Maracanã para prestigiar título do FlamengoLucas Felbinger/O Dia

Publicado 08/04/2024 10:00

Rio - Sem atuar pelo Flamengo desde fevereiro por conta de um problema renal, Gerson não vê a hora de voltar a jogar. Após o clube vencer o Nova Iguaçu por 1 a 0 e confirmar o título carioca , no último domingo (7), no Maracanã, o camisa 8 falou sobre como têm sido suas últimas semanas e agradeceu o apoio que vem recebendo.

"Prometi para mim mesmo que só vou me aprofundar no assunto (problema de saúde) quando eu voltar a jogar. O importante é o apoio que eu recebi. Minha segunda família, que muitas vezes vira primeira, é o Flamengo. Os atletas e a comissão, muitas vezes, ficam mais juntos do que com a família em casa. Para mim, foi emocionante receber a medalha no hospital. Depois, teve o vídeo do Arrascaeta dedicando o título para mim. Agora é continuar focado na recuperação. Tenho uma caminhadinha para sofrer ainda. Os caras estão me matando no treino físico, mas vai valer a pena", disse o meia no gramado do Maracanã.

Apesar do otimismo, Gerson evitou falar em um prazo para voltar a atuar, mas garantiu que está se empenhando para que isso aconteça logo.

"Não sei. Estou me dedicando ao máximo. Isso eu deixo para os doutores e para a comissão técnica, mas estou me preparando para voltar mais forte do que antes", afirmou.

O Coringa também destacou como é sensação de acompanhar os jogos de longe, sem poder estar em campo para ajudar seus companheiros.

“Não sei fazer outra coisa na vida. Nasci jogando futebol. Quando você sai por problema de saúde como o meu, é complicado. Muitas vezes, você se sente até fracassado por não poder fazer alguma coisa para ajudar. Mas o importante é passar a energia positiva para os meus companheiros e isso eu sempre tentei fazer”, declarou o camisa 8.

Questionado sobre o trabalho que terá para recuperar sua vaga no time, Gerson afirmou que a disputa sadia só faz bem ao Flamengo.

"O importante é estar no bolo. Quem ganha é só o Flamengo. No final é isso, todo mundo comemora, sorri. O importante é o Flamengo ganhar, assim ganha todo mundo. Isso é o mais importante. Quem joga ou não, não importante. O que vale é dar o que o Flamengo merece.

Gerson precisou passar por uma cirurgia com o nome de pieloplastia, para correção de estenose congênita. Ele foi diagnosticado com hidronefrose, uma dilatação do rim.