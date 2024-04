Marcos Braz em entrevista após o 38º título carioca do Flamengo - Lucas Felbinger/O Dia

Publicado 08/04/2024 08:00

Rio - O Flamengo ainda não descarta totalmente a ideia de contratar novos jogadores nas próximas semanas. Após o clube conquistar seu 38º título do Campeonato Carioca , no último domingo (7), com a vitória de 1 a 0 sobre o Nova Iguaçu, no Maracanã, a diretoria evitou cravar que a contratação de Carlinhos, do Nova Iguaçu, foi a última, mas deixou claro que uma nova movimentação dificilmente acontecerá nesta janela.

“Muito pouco provável que chegue um jogador nessa janela mais curta. Acho que já fizemos as principais contratações que deveríamos fazer. Trouxemos De La Cruz, Viña, Ortiz, Carlinhos… essa janela encurta muito o poderio do Flamengo em relação ao que você pode buscar no mercado. Acho que a gente está com elenco fechado até o meio do ano, mas não vou cravar que não vamos contratar”, disse o vice-presidente de futebol Marcos Braz.

O discurso do dirigente vai de encontro ao do presidente Rodolfo Landim, que afirmou que o clube fará um "balanço" nos próximos dias.

“Avisei que poderia vir alguma coisa e o Carlinhos todos já sabem. Não significa que não virá mais ninguém, mas não tem nada acontecendo. Ficamos de fazer um balanço e, eventualmente, identificando oportunidade casada com a necessidade vista pela comissão técnica, iremos analisar. Na época existia esse caso do Carlinhos e não contei para ninguém”, disse o mandatário.

O Flamengo sacramentou o título carioca com a vitória por 1 a 0 sobre o Nova Iguaçu. O Rubro-Negro levantou a taça de maneira invicta, em uma campanha com 11 vitórias e quatro empates, 29 gols marcados e apenas um sofrido, em jogo com time alternativo.