Flamengo possui uma das melhores médias de público dos últimos anos - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Flamengo possui uma das melhores médias de público dos últimos anosReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 08/04/2024 14:02

Rio - O Campeonato Carioca registrou a maior média de público pagante entre todos os estaduais em 2024. A competição recebeu um total de 1.073.096 torcedores nos 78 jogos, com uma média 13.758 pagantes. O segundo jogo da final entre Flamengo e Nova Iguaçu quebrou o recorde de público no Brasil neste ano.

Foram 60.490 mil pagantes no segundo jogo da final entre Flamengo e Nova Iguaçu. O Carioca, inclusive, registrou quatro dos cinco maiores públicos do futebol brasileiro na temporada. Já na segunda colocação do ranking aparece o Paulistão, com média de 12.740 pagantes nas suas 104 partidas disputadas.

Um dos motivos para o sucesso da média do Carioca em 2024 foram as vendas de mandos dos clubes de menor investimento. O Nova Iguaçu, por exemplo, vendeu o mando contra o Flamengo na Taça Guanabara e na final, além da semifinal contra o Vasco.

Maiores médias de público pagante do Brasil:

1º - Carioca: 13.758 (78 jogos)

2º - Paulista - 12.740 (104 jogos)

3º - Mineiro - 7.701 (63 jogos)

4º - Gaúcho - 7.438 (75 jogos)

5º - Pernambucano - 7.276 (51 jogos)

6º - Baiano - 7.022 (51 jogos)

7º - Cearense - 6.506 (47 jogos)

8º - Paranaense - 6.071 (77 jogos)