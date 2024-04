Rodrygo é um dos destaques do Real Madrid e da seleção brasileira - Carl de Souza / AFP

Publicado 08/04/2024 15:20

Inglaterra - Um dos principais destaques do Real Madrid, o atacante Rodrygo poderia ter tido um destino diferente no futebol europeu. No clube merengue desde 2019, o brasileiro quase se transferiu ao Velho Continente em 2017, quando o Liverpool fez uma oferta de 3 milhões de euros (cerca de R$ 16,4 milhões na cotação atual) ao Santos pelo jogador, que na época tinha 16 anos e defendia as categorias de base do "Peixe".

Entretanto, Rodrygo recusou a proposta do clube inglês, afirmando que tinha o sonho de defender a camisa do Santos no futebol profissional.

"Não fechamos negócio porque eu não quis. Queria ficar no Santos, apesar de a oferta ser muito boa. O percurso que eles prometiam também teria sido muito bom para a minha carreira. Iria terminar os meus estudos em Inglaterra para me preparar para o futebol europeu. Sempre foi um sonho jogar na Europa", explicou Rodrygo em entrevista ao "The Guardian".



"Tudo era muito bom, mas o meu desejo falou mais alto. Queria ficar no Santos e fazer um pouco de história no clube. E foi isso que aconteceu: consegui realizar o meu sonho de jogar pelo Santos. Mas é verdade, quase fui para o Liverpool", finalizou.

Rodrygo realizaria futuramente o sonho de jogar profissionalmente pelo Santos, onde fez 17 gols e oito assistências em 79 jogos. Em 2019, ele se transferiu ao Real Madrid, onde já conquistou uma Liga dos Campeões, um Mundial de Clubes e uma Supercopa da Europa, além de diversos títulos nacionais.