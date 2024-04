Gianni Infantino, presidente da Fifa, anunciou novidades nas redes sociais - AFP

Gianni Infantino, presidente da Fifa, anunciou novidades nas redes sociaisAFP

Publicado 08/04/2024 16:40

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, utilizou as redes sociais para parabenizar os times já classificados para o novo Mundial de Clubes e revelou que "vários anúncios" ainda estão por vir. Um deles será a mudança da logo e do troféu do torneio, que acontecerá em 2025, nos Estados Unidos.

Entre as novidades que virão estão os detalhes sobre os estádios que sediarão o evento, critérios de desempate, calendário dos jogos e lançamento da marca oficial.



"Já promete ser um torneio histórico e a corrida para fazer parte dele é emocionante, faltando apenas onze vagas de classificação", escreveu Gianni Infantino, no Instagram.

A Europa tem dez dos seus 12 representantes na competição já definidos. A Juventus foi a equipe mais recente a se classificar. Entre os clubes do Velho Continente, quatro ainda disputam as duas últimas vagas: Barcelona, Atlético de Madrid, Arsenal e RB Salzburg.

Barça e Atlético disputam uma vaga. Já a equipe alemã disputará o torneio se o Arsenal não for campeão da atual edição da Liga dos Campeões - em caso de título, os Gunners estarão classificados.

Palmeiras, Flamengo e Fluminense também já estão garantidos, assim como Borussia Dortmund, Chelsea, Bayern de Munique, Inter de Milão, Porto, Manchester City, PSG, Real Madrid e Benfica.