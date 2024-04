Goodison Park é o estádio do Everton - Divulgação/Everton

Publicado 08/04/2024 16:14

Inglaterra - O Everton recebeu nova punição, desta vez de dois pontos, por mais uma violação das regras de lucratividade e sustentabilidade da Premier League. Esta foi a segunda vez apenas na temporada 2023/2024 da elite inglesa, e o clube da cidade de Liverpool, agora, soma oito pontos perdidos. A decisão cabe recurso.

No primeiro julgamento, realizado em novembro de 2023, os Toffees perderam 10 pontos por quebra de fair play financeiro e protestou contra a comissão da liga. Na ocasião, uma faixa foi exibida por um avião chamando a Premier League de corrupta.

A decisão foi revista após apelo do clube e reduzida para seis pontos. Com a punição divulgada nesta segunda-feira (8), o time caiu uma posição na classificação da Premier League, e agora tem 27 pontos, ocupando o 16º lugar, dois acima do 18º Luton Town, que abre a zona de rebaixamento.

Em comunicado divulgado, o Everton agradeceu à comissão da Premier League por ter aceitado os primeiros argumentos, mas destacou que a punição não foi apropriada.

"Embora a posição do clube tenha sido a de que nenhuma sanção adicional era apropriada, o clube tem o prazer de ver que a comissão deu crédito à maioria das questões levantadas, incluindo o conceito de dupla punição, as importantes circunstâncias atenuantes que o clube enfrenta devido à guerra na Ucrânia e ao elevado nível de cooperação e admissão precoce da violação do clube. O Everton continua empenhado em trabalhar em colaboração com a liga em todos os assuntos relacionados com as regras financeiras, mas está extremamente preocupado com a inconsistência das diferentes comissões no que diz respeito às deduções de pontos aplicadas."