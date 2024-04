Fernando Alonso atualmente defende a Aston Martin - WILLIAM WEST / AFP

Publicado 08/04/2024 17:11

Com a saída confirmada de Lewis Hamilton para a Ferrari, o nome de Fernando Alonso começou a ser especulado para substituir o inglês na Mercedes . No entanto, o lendário piloto espanhol descartou uma possível ida para a equipe alemã, admitindo que "não parece tão atraente" para ele.

"Me diverti muito e tive um dos meus melhores fins de semana em termos de condução, estou 44 segundos atrás do líder. A Mercedes está atrás de nós, então não parece tão atraente para mim", afirmou Alonso, à Sky Sports."



Apesar de ter descartado a Mercedes, seu futuro ainda segue incerto. No início da temporada, Alonso não confirmou se iria seguir na Aston Martin para 2025 e revelou que iria esperar as primeiras corridas do ano para pensar em uma decisão.

"Antes de tudo eu preciso decidir se quero continuar correndo, e essa vai ser a primeira coisa que preciso decidir nas próximas semanas ou nas próximas corridas. Eu me sinto ótimo agora mas sei que é um calendário exigente. Em 2026 teremos uma série de novos regulamentos, também, que talvez sejam tentadores ou não, não sei", disse o espanhol na coletiva do GP do Bahrein.