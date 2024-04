Goleiro Fabrício já está regularizado e pode estrear pelo Internacional - Divulgação / NIFC

Publicado 08/04/2024 17:15

Um dos principais jogadores da histórica campanha do Nova Iguaçu no Campeonato Carioca deste ano, o goleiro Fabrício foi anunciado pelo Internacional na tarde desta segunda-feira (8). Ele já está em Porto Alegre para realizar os exames e se apresentar ao clube. O vínculo é válido até o final de 2024.



O goleiro de 38 anos já foi regularizado no Boletim Informativo Diário da CBF e está livre para estrear pelo Colorado. Fabrício, inclusive, consta na lista de boa fé enviada para a Conmebol e, de acordo com o clube, pode jogar na competição continental.