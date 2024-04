Beto chegou ao Everton no início da temporada e possui cinco gols - Reprodução / Everton

Beto chegou ao Everton no início da temporada e possui cinco golsReprodução / Everton

Publicado 21/04/2024 13:45 | Atualizado 21/04/2024 13:46

Inglaterra - Um incidente durante a vitória por 2 a 0 do Everton em cima do Nottingham Forest, neste domingo (21), pelo Campeonato Inglês, assustou torcedores presentes no Goodison Park. Aos 47 minutos do segundo tempo, o atacante Beto se chocou de cabeça com o meia Gibbs-White, do Forest, e caiu desacordado em campo. O português precisou sair de ambulância do estádio e com um balão de oxigênio.

Após o jogo, o técnico do Everton, Sean Dyche, revelou que Beto recuperou a consciência e já está conversando com os médicos e fisioterapeutas que estavam encarregados a cuidar do jogador. O treinador aproveitou para tranquilizar o torcedor, mas apontou que ainda é cedo para falar sobre as condições do português, pensando na próxima partida.

"É muito cedo do ponto de vista médico, mas os primeiros sinais são muito bons. Ele recuperou a consciência e estava conversando com os fisioterapeutas e a equipe médica, o que é uma boa notícia nesta fase inicial", disse Dyche.