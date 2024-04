Ganso abriu o placar para o Fluminense na vitória em cima do Vasco por 2 a 1, no último sábado (21) - Lucas Merçon / Fluminense

Ganso abriu o placar para o Fluminense na vitória em cima do Vasco por 2 a 1, no último sábado (21)Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 21/04/2024 12:00 | Atualizado 21/04/2024 12:00

Rio - Autor do gol que abriu o placar para o Fluminense na vitória sobre o Vasco por 2 a 1, no último sábado (20), no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro , Ganso colocou sua primeira bola na rede na temporada. O tento do camisa 10 reafirma a boa fase que ele vem vivendo neste início de ano.

A partida de Ganso contra o Cruz-Maltino foi mais uma em que ele foi um dos principais jogadores do Fluminense em campo. Após conviver com dores na panturrilha no mês de fevereiro, o meia começou a seguir um cronograma especial para evitar lesões e, desde seu retorno aos gramados, colecionou ótimas atuações, além de um gol, marcado no último sábado, e duas assistências.

O tento do maestro tricolor sai de um belo cruzamento de Marcelo, que viu o camisa 10 se infiltrando na área entre os zagueiros do Vasco para testar para o fundo das redes.

Na coletiva após a partida, Fernando Diniz revelou que sempre cobra que Ganso chegue mais na área.

"Acho que a partir do momento em que ele pisa mais na área, mesmo quando não faz gol, ele propicia que o Cano e outros jogadores tenham mais chances de marcar. É o organizador central do nosso time, mas a gente sempre cobra que ele chegue mais na área, porque ele tem essa capacidade", disse Diniz.



"Tem boa finalização, é um cara grande, tem altura. No jogo contra o Bragantino e contra o Colo-Colo, o Cano não faz o gol, mas ele é importante porque está na área desviando a atenção de alguém. Acaba sobrando um outro companheiro para fazer o gol", completou o treinador.

O Fluminense volta a campo na próxima quinta (25), contra o Cerro Porteño, às 19h, no Paraguai, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores.