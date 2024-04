Paulo Henrique Ganso voltou a ter boa atuação pelo Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense

Paulo Henrique Ganso voltou a ter boa atuação pelo FluminenseLucas Merçon / Fluminense

Publicado 21/04/2024 14:25

12 nomes diferentes balançando redes em 20 partidas na temporada de 2024.

vitória do Fluminense por 2 a 1 sobre o Vasco no Maracanã, pela terceira rodada do Brasileirão, ampliou o número de jogadores que fizeram pelo menos um gol na temporada. Com Paulo Henrique Ganso e Martinelli, o elenco tricolor chegou ana temporada de 2024.

E a lista, surpreendentemente, segue sem ter Germán Cano no topo. O argentino, que foi o máximo goleador nas últimas duas temporadas, ainda não decolou este ano e, após passar em branco no clássico, segue com quatro gols em 11 partidas.



São dois a menos que Lelê, que continua como o artilheiro do Fluminense, por causa do desempenho no início da temporada, quando teve uma sequência como titular no Campeonato Carioca, enquanto o elenco principal estava de férias.



atacante não deve retornar aos gramados nesta temporada.

Com uma grave lesão no joelho direito , sofrida na vitória por 2 a 1 sobre o Colo-Colo, em 9 de abril, o

Em segundo lugar na lista estão Cano e Arias. Depois, quatro jogadores dividem o terceiro lugar, com dois gols marcados: Marquinhos, Lima, Isaac, João Neto. Os dois últimos têm o mesmo caso de Lelê: ganharam menos chances com a volta do elenco principal e só marcaram no Carioca.



Já Martinelli e Ganso se juntam a John Kennedy, Keno e Luan Freitas, todos com um gol em 2024.