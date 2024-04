Lelê rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito - Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 11/04/2024 11:35 | Atualizado 11/04/2024 12:33

Rio - O atacante Lelê não deve mais jogar pelo Fluminense em 2024. Após deixar o jogo contra o Colo-Colo, do Chile, de maca e com a perna imobilizada, o jogador foi submetido a uma ressonância magnética e teve detectada a ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito.

O Fluminense não informou o prazo de recuperação. Porém, lesões de ruptura do ligamento do joelho levam, em média, entre 6 e 8 meses. Sendo assim, no melhor dos cenários, Lelê retornaria aos gramados em outubro. Já na pior das hipóteses, o atacante volta a jogar apenas em 2025.

Após se destacar pelo Volta Redonda no Carioca de 2023 com 12 gols, sendo vice-artilheiro da competição, Lelê foi contratado pelo Fluminense. O jogador chegou por empréstimo e, depois, foi contratado em definitivo. O atacante soma oito gols e quatro assistências em 50 jogos com a camisa tricolor.

Entretanto, o desempenho de Lelê não atingiu a expectativa dos torcedores. Embora seja o artilheiro do Fluminense na temporada com seis gols em 13 partidas, o atacante era alvo de críticas. No jogo contra o Colo-Colo, do Chile, foi vaiado quando pegou na bola em alguns lances.

Com a vitória, o Fluminense assumiu a liderança do Grupo A, com quatro pontos. O Time de Guerreiros volta a campo neste sábado (13), às 21h (de Brasília), contra o Bragantino, no Maracanã, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.