Marquinhos foi o grande nome do Fluminense diante do Colo-Colo - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Marquinhos foi o grande nome do Fluminense diante do Colo-ColoMarcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 09/04/2024 22:54

Rio - Foi sem muito brilho e com emoção na segunda etapa, como manda o roteiro da Conmebol Libertadores, mas o Fluminense venceu a primeira pelo Grupo A na noite desta terça-feira (9), no Maracanã. Com grande atuação de Marquinhos, que fez um gol e contribuiu com assistência para o tento de Germán Cano, o Tricolor bateu o Colo-Colo (CHI) pelo placar de 2 a 1 e assumiu provisoriamente a liderança da chave com quatro pontos somados de seis disputados.

O Fluminense agora vira a chave e se prepara de olho na estreia no Campeonato Brasileiro, no sábado (13), novamente no Maracanã, contra o Red Bull Bragantino. Pelo torneio continental, o próximo compromisso será apenas no dia 25/4, contra o Cerro Porteño, no Paraguai.

Com um início de temporada recheado de críticas por conta das atuações da equipe no Campeonato Carioca e na estreia, no empate em 1 a 1 com o Alianza Lima fora de casa, o Tricolor contou com o apoio de mais de 44 mil torcedores para voltar aos trilhos. O rival, no entanto, estava disposto a aprontar no Maracanã.

O jogo



Em campo, Fernando Diniz levou muito do que vem marcando seu trabalho à frente do Tricolor. Toques curtos, aposta no jogo de transição em bloco para chegar ao campo de ataque e muita velocidade. Logo aos quatro minutos, depois de construir desde o campo de defesa saindo da marcação, Marquinhos recebeu com espaço pelo lado direito, cortou para o meio e acertou linda finalização com a canhota no ângulo do goleiro Cortés.



Os chilenos do Colo-Colo também mostraram bom futebol, principalmente com o meio-campo formado por Pavez, Vidal (ex-Flamengo) e Leonardo Gil (ex-Vasco). De pé em pé, os visitantes acharam ataque que resultou no gol de Paiva, de cabeça, após cobrança de escanteio. Falha de marcação tricolor com Lima e Martinelli aos 18 minutos.



Em um cenário geral, o Fluminense foi abaixo das expectativas na primeira etapa e permitiu muito jogo do Colo-Colo pela faixa central. Na reta final, Marcelo quase marcou lindo gol após cobrança de escanteio finalizando de primeira da entrada da área, mas a marcação afastou para a linha de fundo.



O artilheiro está de volta



Na volta para o segundo tempo, Diniz sacou Felipe Melo - amarelado - e colocou Lelê, com André fechando a dupla de zaga ao lado de Martinelli. Fluminense em cima novamente, e não demorou a reassumir o controle do placar. Aos seis minutos, Marquinhos, grande nome do lado tricolor no duelo, apareceu novamente pela direita, mas desta vez para cruzar na medida e encontrar Germán Cano, que cabeceou com estilo para marcar o segundo.



Os espaços para o Colo-Colo atuar entre as linhas de marcação seguiam marcando o confronto no Maracanã. O Cacique chegou a empatar o jogo aos 33 com Zavala, mas o lance foi anulado por toque de mão nde Paiva, autor do primeiro gol, na origem do lance.



A situação melhorou para o Fluminense pouco tempo após a anulação do gol da equipe chilena. Wiemberg, que recebeu amarelo ainda no início do primeiro tempo, puxou Samuel Xavier em velocidade e foi expulso pela segunda advertência. Em vantagem numérica no gramado, o time comandado por Fernando Diniz correu poucos riscos, valorizou a posse de bola e apertou a marcação na saída do Colo-Colo para garantir sua primeira vitória em busca do bi da Libertadores.



Ficha técnica



Fluminense 2 x 1 Colo-Colo (CHI)

Local: Maracanã

Data e hora: 9/4 (quinta-feira), às 21h (de Brasília)

Arbitragem: Jesús Valenzuela

Assistentes: Antoni García e Tulio Moreno



Gols: Marquinhos 4'/1ºT e Germán Cano 6'/2ºT (FLU); Paiva 18'/1ºT (COL)



Cartões amarelos: Felipe Melo e Fábio (FLU); Vidal, Wiemberg e Paiva (COL)



Cartão vermelho: Wiemberg (COL)



FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Martinelli, Felipe Melo (Lelê (Antônio Carlos)) e Marcelo; André, Lima (Kauã Elias) e Ganso (Terans); Jhon Arias, Marquinhos e Germán Cano (Felipe Andrade). Técnico: Fernando Diniz.



COLO-COLO: Cortés; Opazo, Saldivia, Falcón (Amor) e Wiemberg; Pavez, Vidal e Leonardo Gil; Palacios (Damián Pizarro), Bolados (Zavala) e Paiva (Gutiérrez). Ténico: Jorge Almirón.