No Fluminense desde 2021, David Braz entrou em campo 82 vezes e fez quatro gols - Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 09/04/2024 18:45

Rio - O Goiás encaminhou a contratação do zagueiro David Braz, do Fluminense . O atleta de 36 anos é aguardado em Goiânia nos próximos dias para assinar contrato. Será mais um reforço do Esmeraldino para a disputa da Série B deste ano.

David Braz tinha contrato com o Tricolor até o meio deste ano, mas como deseja ter maior minutagem em campo, aceitou deixar o clube carioca. O técnico Fernando Diniz não contava com ele e, por isso, o contrato não seria renovado.

Primeiro, a equipe goiana fez contatos com o estafe do defensor para sondar a situação e o valor de uma possível transferência. Em seguida, sinalizou que daria sequência à negociação. As conversas avançaram e, de acordo com o 'ge', ele irá rescindir com o Flu para chegar livre ao Esmeraldino.

O defensor chegou ao Fluminense no início de 2021. Em três temporadas, fez 82 jogos e quatro gols pelo time tricolor. Ele, inclusive, entrou em campo na final da Libertadores, diante do Boca Juniors, no Maracanã.