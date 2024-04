Marquinhos marcou um gol e deu uma assistência na vitória do Fluminense - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 09/04/2024 23:49

vitória por 2 a 1 sobre o Colo-Colo, pela segunda rodada da Libertadores nesta terça-feira (9), no Maracanã, mas pôde contar com brilho do atacante Marquinhos. Contratado no início da temporada, o jogador marcou lindo gol para abrir o placar e anotou assistência em cruzamento perfeito para Germán Cano no começo do segundo tempo. Em entrevista após o jogo, o camisa 77 celebrou o momento. Rio - O Fluminense não teve boa atuação coletiva na, no Maracanã, mas pôde contar com brilho do atacante Marquinhos. Contratado no início da temporada, o jogador marcou lindo gol para abrir o placar e anotou assistência em cruzamento perfeito para Germán Cano no começo do segundo tempo. Em entrevista após o jogo, o camisa 77 celebrou o momento.

"Muito feliz. Acho que quando cheguei ao Fluminense, foi porque queria voltar a ser feliz, voltar a jogar futebol. Esse foi o maior motivo. Com meus companheiros e com o professor Diniz, venho desempenhando um bom futebol. Cada vez mais estou feliz e adaptado com essa camisa", disse Marquinhos, em conversa com a "Paramount+" após o duelo.

Marquinhos é o principal nome do Tricolor até o momento na competição continental. Além da performance diante do Cacique, na estreia, contra o Alianza Lima, foi dele o gol que garantiu ao menos um ponto na abertura do Grupo A.

"Isso é fruto de todo o trabalho da equipe, não só eu. Hoje estou muito feliz também por ter conseguido dar assistência para o Germán (Cano), que está retornando ao time e é um ídolo desse clube. Agora é continuar trabalhando para as coisas acontecerem cada vez mais", destacou o atacante.

O Fluminense agora foca em sua estreia no Campeonato Brasileiro, contra o Red Bull Bragantino, no sábado, novamente no Maracanã. O próximo compromisso pela Libertadores será apenas no dia 25/4, contra o Cerro Porteño, no Paraguai.