David Braz em treinamento do FluminenseLucas Mercon / Fluminense

Publicado 09/04/2024 15:52

Rio - Fora dos planos do Fluminense para a temporada, o zagueiro David Braz pode estar a caminho da Série B do Campeonato Brasileiro. Segundo o "ge", o Goiás demonstrou interesse na contratação do defensor de 36 anos.

O Esmeraldino, inclusive, já fez contato com o estafe de David Braz para saber sobre sua situação no Fluminense e conversar sobre possíveis valores. Posteriormente, sinalizou positivamente para uma negociação com o zagueiro que, caso rume ao Goiás, buscará um acordo de rescisão de contrato com o Tricolor.

O Goiás não foi o primeiro clube da Série B que demonstrou interesse na contratação de David Braz. O Sport foi outra equipe que quis contar com o zagueiro. Entretanto, o defensor não se animou com a oferta e decidiu permanecer no Fluminense.

Davod Braz chegou ao Fluminense em 2021 e, desde então, disputou 83 partidas pelo clube, marcando 4 gols. Até aqui, conquistou a Libertadores, a Recopa, e os Cariocas de 2022 e 2023 pelo Tricolor. Ele tem contrato válido com o Tricolor até o final da temporada.