Germán Cano foi o principal jogador do Fluminense na campanha do título inédito da Libertadores em 2023Marcelo Goncalves / Fluminense FC

Publicado 09/04/2024 07:00

Rio - Após se tornar ídolo doem 2023, sendo o principal goleador da equipe no título inédito da Libertadores da América, Germán Cano almeja reencontrar o caminho das redes neste início de temporada. O argentino marcou somente duas vezes em 2024.Além disso, ele precisará quebrar a maldição dos Reis da América: nos últimos dez anos, nenhum conseguiu manter o nível de atuações e de gols marcados por seus clubes nas edições seguintes ao prêmio. Em 2023, o argentino mandou a bola para as redes 13 vezes em 12 jogos na Libertadores.O vencedor que teve melhor desempenho foi Julian Álvarez, quando jogava pelo River Plate. Eleito Rei da América em 2021, ele marcou seis gols - sendo todos na goleada do time argentino sobre o Alianza Lima por 8 a 1 -, e deu três assistências na edição seguinte.De resto, ninguém conseguiu se destacar. Em 2023, Pedro fez três, assim como Luan, em 2018, e Teo Gutiérrez, em 2015. Marinho, em 2021, e Gabigol, em 2020, fizeram dois cada. Já Miguel Borja, em 2017, não balançou as redes. O argentino Pity Martínez, vencedor do prêmio em 2018, e o uruguaio Carlos Sanchéz, ganhador de 2015, não disputaram a edição seguinte ao prêmio de Rei da América.Artilheiro do Fluminense, Germán Cano precisará melhorar o desempenho em 2024 para assegurar o trono. A torcida tricolor esperava um começo de temporada mais intenso do argentino, mas não tem sido assim. Além de poucos gols marcados, as atuações foram discretas.Para atingir as expectativas e o objetivo de marcar 40 vezes pela terceira temporada consecutiva, Cano enxerga sua estreia na Libertadores como uma oportunidade de voltar aos trilhos. Ele, inclusive, irá igualar seu pior início de temporada com a camisa tricolor se não mandar a bola para as redes na partida. Há dois anos, fez somente dois gols em oito jogos, quando ainda era reserva de Fred.A estreia do centroavante argentino na Libertadores será nesta terça-feira (9), às 21h, no Maracanã, contra o Colo-Colo, do Chile. Ele foi desfalque do Fluminense na primeira rodada da fase de grupos, quando o time empatou em 1 a 1 com o Alianza Lima, no Peru, por causa de uma lesão no joelho direito.