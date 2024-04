André em treinamento do Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 09/04/2024 13:44

Rio - O Fluminense volta a entrar em campo pela Libertadores nesta terça-feira (09), quando retorna ao Maracanã, às 21h, para enfrentar o Colo-Colo, pela segunda rodada da fase de grupos da competição. O volante André, em entrevista à "FluTV", ressaltou a preparação do Tricolor para a partida, admitindo que a equipe corrigirá erros que aconteceram na partida contra o Alianza Lima, na última quarta-feira (3).

"Foi uma preparação muito boa, semana muito produtiva. Conseguimos pegar bastantes coisas que fizemos no jogo com o Alianza. Um jogo difícil, contra um time que desceu muito a linha. Demos alguns contra-ataques para eles. Foi assim que conseguiram chegar ao nosso gol. Conseguimos trabalhar bem essas situações. Temos certeza que nesse jogo vamos conseguir evitar os contra-ataques para fazermos gols e não tomar", afirma André.

O volante também ressaltou a importância de ter a torcida de volta para o jogo contra Colo-Colo. Essa será a primeira partida do Fluminense no Maracanã pela Libertadores desde a final da competição, no ano passado, onde o Tricolor se sagrou campeão.

"Muito importante isso, ter a nossa torcida do lado. Que vão ao Maracanã, nos apoiem e não parem de cantar. Tenho certeza que nosso time vai dar o retorno dentro de campo", completou.