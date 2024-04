Marquinhos marcou um belo gol e deu uma assistência na vitória do Fluminense sobre o Colo-Colo - Pablo Porciuncula / AFP

Publicado 11/04/2024 07:00

Uma das oito contratações do Fluminense para a temporada, Marquinhos é o primeiro a conseguir uma boa sequência e caiu nas graças da torcida. O atacante voltou a ser decisivo na Libertadores, desta vez na

para a temporada, Marquinhos é o primeiro a conseguir uma boa sequência e caiu nas graças da torcida. O atacante voltou a ser decisivo na Libertadores, desta vez na vitória em casa por 2 a 1 sobre o Colo-Colo , e participou dos três gols tricolores na competição.

Marquinhos aproveitou as lesões de Keno e Douglas Costa para ter uma boa sequência no ataque e deu conta do recado, após entrar como lateral nos primeiros jogos com Diniz no Tricolor. Além do gol e da assistência para Germán Cano na terça-feira, no Maracanã, ele já havia garantido o empate fora de casa contra o Alianza Lima, na semana passada, e vai se firmando na equipe.



"Marquinhos vem se adaptando rapidamente, faz pouco de tempo que chegou, e vem nos ajudando. Está se entregando dentro dos treinamentos para melhorar cada vez mais essa forma de jogar, independentemente da posição", elogiou Fábio.



Titular nas últimas três partidas, o atacante conseguiu se firmar, o que as outras contratações ainda tentam. Renato Augusto, por exemplo, foi o mais aproveitado desde a estreia do elenco principal, e também começou três vez em sequência, mas ainda não conseguiu mostrar um grande futebol.



O melhor momento do meia foi no título da Recopa, ao entrar bem, mas não conseguiu dar sequência e agora teve lesão muscular. Mesmo caso de Douglas Costa, único além de Marquinhos a participar diretamente de um gol, com uma assistência.



Por sua vez, Antônio Carlos não agradou e tem sido preterido por volantes improvisados na zaga, e Terans não se destaca nos treinos e, quando entra, vai mal. Já Gabriel Pires repete os problemas físicos da época de Botafogo, enquanto Felipe Alves é reserva de Fábio e Lucumí é pouco aproveitado.



"Marquinhos sempre teve um potencial muito grande. O que ele está fazendo não me surpreende. Para mim, o Fluminense é um lugar certeiro para ele. Ele jogou muito bem nesses dois jogos e contra o Flamengo", avaliou Fernando Diniz, que trabalhou com ele no São Paulo.