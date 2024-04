Fernando Diniz tem buscado soluções para o Fluminense reencontrar o bom futebol - Lucas Merçon / Fluminense

Fernando Diniz tem buscado soluções para o Fluminense reencontrar o bom futebolLucas Merçon / Fluminense

Publicado 10/04/2024 12:20 | Atualizado 10/04/2024 12:21

Fernando Diniz busca soluções para adaptar a forma jogar, com ajustes táticos como novo posicionamento ofensivo sem acumular tanto o time todo onde a bola está, os jogadores admitem a instabilidade, mas olham para o copo meio cheio, com a vitória que dá tranquilidade no Grupo A. O Fluminense ainda está longe de apresentar o bom futebol que teve em boa parte de 2023 e encontrou muitas dificuldades contra um limitado Colo-Colo, na vitória por 2 a 1 pela Libertadores , no Maracanã. Enquanto, com ajustes táticos como novo posicionamento ofensivo sem acumular tanto o time todo onde a bola está, os, mas olham para o copo meio cheio, com a vitória que dá tranquilidade no Grupo A.

Mas, após as atuações no empate em 1 a 1 na estreia, contra o Alianza Lima no Peru, e na vitória sobre o Colo-Colo, Fábio admite a necessidade de o Tricolor melhorar.



"É importante vencer, ainda mais que a gente jogou a primeira partida fora de casa. Foi o primeiro jogo em casa e a gente tem que manter sempre um aproveitamento bom e consistente. Lógico que não está no ideal, a gente quer sempre melhorar", avaliou o goleiro.



A questão da melhora no desempenho, aliás, foi um ponto em comum entre todos os jogadores do Fluminense que deram entrevistas na zona mista após o jogo de terça-feira (9).



"Foi uma vitória importante contra um grande rival. A gente tentou fazer de tudo para ganhar, tivemos dificuldades mas conseguimos o resultado. Vamos continuar trabalhando porque temos muito o que melhorar. Na Libertadores nada é fácil. O Colo-Colo foi muito bem, correram muito, mas no futebol ganha quem faz mais gols", avaliou Cano.



Entretanto, o elenco tricolor também ressaltou a dificuldade de jogar a Libertadores e também a evolução das equipes quando enfrentam o Fluminense, que cada vez mais têm buscado neutralizar os pontos fortes. Algo que tem atrapalhado em 2024, tanto que Diniz busca soluções, que ainda não funcionaram direito num todo e precisam de tempo para adaptação.



"O que nós fizemos ano passado não vai valer pra nós vencermos esse ano. Então, temos que fazer ainda mais pra conquistarmos o título esse ano. É o que nós estamos fazendo", avisou Felipe Melo.

A escolha por Martinelli na zaga é um dos exemplos em tentar melhorar a saída de bola contra marcações por pressão, mas trouxe problemas, em especial pelo alto e também num meio de campo menos efetivo na marcação. Já os lançamentos são uma oportunidade de pegar a defesa adversária aberta, mas que aumentam os erros, que foram muitos. Já a velocidade de Marquinhos se mostra importante para uma nova forma de atacar, mas ao mesmo tempo deixou Arias mais escondido na esquerda.



"Com certeza, mesmo jogando em casa, a gente não vai conseguir um jogo fácil. Somos os atuais campeões da Libertadores, então tudo se dificulta para a temporada seguinte. Com certeza as equipes se mudam para nos enfrentar. Queremos melhorar cada vez mais para passar essa confiança que a gente tinha no ano passado para o nosso torcedor, mas cientes que cada ano se torna mais difícil", admitiu Fábio.