Publicado 11/04/2024 10:00

O Rei da América voltou a balançar a rede na Libertadores. O centroavante Germán Cano marcou um gol na vitória do Fluminense sobre o Colo-Colo, do Chile, por 2 a 1, no Maracanã, na última terça-feira (9), e chegou a 17 gols na história da competição. Com isso, o argentino superou as marcas de Pelé e Zico, que anotaram 16.

Cano encerrou o jejum de cinco partidas. O argentino não marcava desde a vitória sobre o Sampaio Corrêa, em fevereiro, e agora tem três gols em oito jogos na temporada. O centroavante desfalcou o Fluminense na estreia contra o Alianza Lima, no Peru, por conta de uma entorse no joelho direito, e retornou aos gramados diante do Colo-Colo, do Chile.

Além de superar Pelé e Zico, Cano também igualou o centroavante Paolo Guerrero como o estrangeiro com mais gols por clubes brasileiros na competição. O argentino marcou todos os 17 gols pelo Fluminense, enquanto o peruano distribuiu seus gols nas passagens por Corinthians (8), Flamengo (2) e Internacional (7).

Com 17 gols, Cano é o maior artilheiro da história do Fluminense na Libertadores. O argentino tem média de 1 gol por partida (17 gols em 17 jogos disputados). Na campanha do título no ano passado, o camisa 14 marcou 13 gols em 12 partidas. Esta é a terceira edição da competição que o centroavante disputa com a camisa tricolor.