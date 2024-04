Vini Jr comemora gol marcado pelo Real Madrid - Oscar del Pozo/AFP

Publicado 21/04/2024 18:12

Espanha - Neste domingo, 21, o Real Madrid ficou ainda mais perto do título do Campeonato Espanhol. Isso porque venceu o Barcelona de virada por 3 a 2 no Santiago Bernabéu, em jogo da 32ª rodada do Campeonato Espanhol. Christensen e Fermín López marcaram pelo lado da equipe catalã. Vini Jr, Lucas Vásquez e Bellingham garantiram o trunfo merengue.

Com o resultado, o Real Madrid chegou aos 81 pontos e segue na liderança isolada de LaLiga. Já o Barcelona aparece em segundo, com 70. Faltam apenas seis rodadas para o fim da competição.

Resumão

Bellingham marcou o gol que garantiu a vitória do Real Madrid sobre o Barcelona Oscar del Pozo/AFP

O Barcelona abriu o placar logo aos seis minutos, com Christensen, após cruzamento de Raphinha. O empate dos Merengues veio em um lance polêmico. Lucas Vásquez fez grande jogada individual e caiu na área. O árbitro entendeu que houve pênalti e assinalou a infração. Apesar da reclamação do Barça, o VAR não recomendou a revisão. Vini Jr foi para a cobrança e marcou aos 18.

Na etapa complementar, o Barcelona voltou a ficar em vantagem. Aos 24 minutos, Lamine Yamal chutou de fora da área, e Lunin espalmou. Fermín López apareceu para pegar o rebote e fez o segundo da equipe catalã na partida.

O Real Madrid correu atrás do prejuízo e, quatro minutos depois, buscou o empate novamente. Vini Jr avançou pelo lado esquerdo e cruzou na área para Luca Vásquez, que apareceu sozinho para finalizar e estufar as redes do Barça.

Nos acréscimos, os Merengues viraram. Brahim Díaz fez bonita jogada pelo meio e acionou Lucas Vásquez pela direita. O camisa 17 cruzou rasteiro, e a bola chegou até Jude Bellingham, que finalizou forte de perna esquerda, sem chances de defesa para Ter Stegen.

Agenda

Lance do clássico entre Real Madrid e Barcelona Oscar del Pozo/AFP

O Real Madrid volta a campo na próxima sexta-feira (26), às 16h (de Brasília), para enfrentar a Real Sociedad. Já o Barcelona encara o Valencia na segunda-feira (29), no mesmo horário.