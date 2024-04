Torcedores do Botafogo no Nilton Santos - Vitor Silva / Botafogo

Torcedores do Botafogo no Nilton SantosVitor Silva / Botafogo

Publicado 22/04/2024 16:20

Rio - As vitórias sobre o Atlético-GO e Juventude pelo Brasileiro não foram apenas importantes para o Botafogo conseguiu somar seus primeiros pontos na competição e reduzir a pressão sobre o trabalho de Artur Jorge. De olho nas próximas partidas da Libertadores, o Alvinegro recuperou a confiança no Nilton Santos, algo que pode ser fundamental para uma recuperação no torneio.

Com duas derrotas em dois jogos, o Alvinegro está em situação difícil na fase de grupos da Libertadores. Porém, os dois próximos compromissos acontecerão no Nilton Santos e são tratadas como verdadeiras "finais" pelo clube carioca na busca por uma classificação para as oitavas de finais.

O primeiro jogo será já na atual semana. O Botafogo recebe o Universitário, do Peru, na próxima quarta-feira, às 19 horas (de Brasília). Depois, no próximo dia 8, o adversário será a LDU, no Nilton Santos. Duas vitórias mantém o Alvinegro vivo na luta por uma vaga. Tropeços deixaram a situação praticamente irreversível.

No período entre os dois jogos, o Botafogo não irá sair do Rio de Janeiro. No próximo domingo, o Alvinegro tem clássico no Maracanã contra o Flamengo, pelo Brasileiro. Depois recebe o Vitória, no Nilton Santos, pela Copa do Brasil, e na rodada seguinte pela Série A joga em casa novamente contra o Bahia.