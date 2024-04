Torcida do Zurique colabora para remover neve do gramado - Reprodução

Publicado 22/04/2024 11:30

Suíça - Uma cena curiosa foi registrada no jogo entre Zurique e St. Gallen, no domingo (21), pela última rodada da fase de classificação do Campeonato Suíço. Um grupo de torcedores do time da casa invadiu o campo para ajudar a remover a neve do gramado. O duelo havia sido interrompido por causa da nevasca.

Com apenas cinco minutos de partida, o árbitro parou o confronto no Stadion Letzigrund. A temperatura em Zurique esteve entre zero e cinco graus centígrados neste domingo.



Diante da situação, torcedores deixaram as arquibancadas e invadiram o gramado para colaborar e, consquentemente, dar continuidade ao jogo. Nas redes sociais, o clube valorizou a iniciativa da torcida que deixou o setor chamado Curva Sul: "Ação maravilhosa".

Na sequência da partida o Zurique perdeu por 1 a 0, mas está classificado aos playoffs decisivos do Campeonato Suíço ao lado de St. Gallen, Young Boys, Lugano, Servette e Winterthur.