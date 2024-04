Ferrari inovará no GP de Miami com pintura com dois tons de azul - Pedro Pardo / AFP

Ferrari inovará no GP de Miami com pintura com dois tons de azulPedro Pardo / AFP

Publicado 23/04/2024 13:32

A Ferrari terá uma pintura especial para o GP de Miami de Fórmula 1, em 5 de maio, ao utilizar dois tons da cor azul. A mudança surpreendente no vermelho tradicional será uma homenagem aos 70 anos da escuderia italiana no mercado dos Estados Unidos.

Leia mais: Tande revela surpresa antes de internação e conversas com médicos após enfarte

A cor azul não chega a ser uma novidade na Ferrari, que utilizou-a na década de 60. Foi nas duas últimas provas da temporada de 1964, nos GPs dos Estados Unidos e do México, com o piloto John Surtees, segundo colocado em ambas, e campeão mundial.



Leia mais: Associação de árbitros pede paralisação do Brasileirão após ida de Textor à CPI

A iniciativa naquela época foi para marcar presença no mercado americano, utilizando a equipe Nart (North American Racing Team), que corrica com carros da Ferrari em algumas categorias de automobilismo nos Estados Unidos.



Serão dois tons de azul. O Azzurro La Plata é uma homenagem a Alberto Ascari, bicampeão mundial de Fórmula 1 pela equipe. Ele corria com capacete e macacão nessa cor.



Já o Azzurro La Plata foi a cor utilizada pela Ferrari nas duas corridas em que utilizou o nome Nart na Fórmula 1.