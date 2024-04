Lance do jogo entre Al-Hilal e Al-Ain - Fayez Nureldine/AFP

Lance do jogo entre Al-Hilal e Al-AinFayez Nureldine/AFP

Publicado 23/04/2024 17:19 | Atualizado 23/04/2024 17:20

Arábia Saudita - O Al-Hilal está eliminado da Liga dos Campeões da Ásia 2023/24. Embora tenha vencido o Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos, por 2 a 1 na Kingdom Arena, em Riad, nesta terça-feira (23), o time do técnico Jorge Jesus levou a pior no placar agregado e se despediu da competição.

Na partida de ida da semifinal, o Al-Hilal perdeu para o Al-Ain por 4 a 2 . Assim, a equipe dos Emirados Árabes Unidos conseguiu uma vitória de 5 a 4 no placar agregado e avançou à decisão.

No jogo desta terça-feira, Rubén Neves abriu o placar para o Al-Hilal, mas Erik deixou tudo igual no marcador no primeiro tempo. Já na etapa complementar, Al-Dawsari botou os sauditas em vantagem novamente. Os comandados de Jorge Jesus buscaram o terceiro gol, mas o Al-Ain soube segurar o resultado.